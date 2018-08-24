Власти Астрахани после случая со связыванием детей в детсаду издадут памятку родителям

АСТРАХАНЬ, 24 августа. / ТАСС /. Министерство образования и науки Астраханской области после резонансного случая в детсаду, где во время сна связывали детей, выпустит памятку родителям. В ней мамам и папам будет рекомендовано при оформлении ребенка в дошкольные учреждения узнавать, кто там работает и какие условия пребывания детей там созданы. Об этом на встрече с родителями и журналистами сообщил министр регионального Минобрнауки Виталий Гутман.

Ранее сообщалось, что местная жительница и ее супруг организовали частный детский сад в Советском районе Астрахани, где, по версии следствия, детей связывали простынями по рукам и ногам. Владельцам частного детского сада, которые были арестованы на 2 месяца, предъявлено обвинение. Также следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц государственных и муниципальных органов, уполномоченных обеспечивать защиту прав детей, и контролирующих органов, которые на протяжении шести лет не пресекали работу частного детского сада.

"После этого жуткого случая областное министерство издаст памятку родителям, которую будем раздавать всем, в том числе и на улице", — сказал Гутман.

Он уточнил, что в памятке будет указано, на что нужно обращать внимание родителям при оформлении ребенка в частные центры пребывания детей. «Это наличие лицензии, если ее нет, значит, это частный центр по уходу и присмотру за детьми, вам обязаны рассказать, кто там работает. Пусть это хороший центр, но посмотрите на условия пребывания детей — как кормят, где готовят, где спит ребенок — вот этим поинтересуйтесь», — посоветовал министр.

Что касается детсада, в котором связывали детей, Гутман пояснил, что власти не знали о существовании этого учреждения, «потому что это не детский сад, у него нет лицензии на дошкольное образование, это частный центр по уходу и присмотру за детьми».

"Мы и сейчас не знаем, сколько таких центров в Астрахани, потому что это бизнес. Отчитываются они только перед налоговой службой , но там свои порядки, и на сайте налоговой службы мы не можем их посмотреть", — отметил областной министр. При этом он добавил, что в городе есть прекрасные частные центры пребывания детей.

С чего все началось

Почти три недели назад в соцсетях и СМИ появилось видео из частного детсада Астрахани, где во время тихого часа в ясельной группе малыши лежат в кроватках по двое, при этом некоторые связаны пеленками и простынями по рукам и ногам. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать в тихий час. В самом учреждении ТАСС заявили, что выложенный в соцсетях пост — «провокация, связанная с происками конкурентов».

В отношении руководства частного детского сада было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетних». Суд 10 августа приостановил работу детского учреждения. Допрошено более 50 человек, 21 из которых признан потерпевшим.