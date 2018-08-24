Минпросвещения создало комиссию из-за смерти мальчика в лагере на Кубани

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости . Минпросвещения РФ создало ведомственную комиссию и отправило представителей в детский лагерь «Орленок» на Кубани, где умер мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным СК РФ, вечером 21 августа мальчик вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром взрослые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни. На место была вызвана медицинская бригада, которая констатировала смерть ребенка. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

В СК не уточнили, о каком лагере идет речь, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло в детском центре «Орленок». В центре РИА Новости рассказали, что мальчик участвовал в однодневном походе на территории этого лагеря.