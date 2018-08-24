Полицейские ОМВД России по Волоколамскому району Подмосковья присоединились к акции «Безопасное детство»

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волоколамскому району совместно с сотрудниками молодежного центра и волонтерами Волоколамского района присоединились к акции «Безопасное детство».

Цель мероприятия — профилактика детского травматизма в быту и на улице, предупреждение родителей о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении ребенка в помещении с открытым окном.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с волонтерами посетили места пребывания родителей, имеющих малолетних детей — детские игровые площадки и городские зоны отдыха. В ходе проведения профилактической акции участники напомнили родителям и детям о правилах безопасности в быту и на улице, рассказали о том, какую опасность могут представлять для детей открытые окна, напомнили о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра даже на небольшой промежуток времени.

Участники акции призвали родителей быть бдительными и вручили им тематические листовки с рекомендациями.