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Полицейские ОМВД России по Волоколамскому району Подмосковья присоединились к акции «Безопасное детство»
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Полицейские ОМВД России по Волоколамскому району Подмосковья присоединились к акции «Безопасное детство» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волоколамскому району совместно с сотрудниками молодежного центра и волонтерами Волоколамского района присоединились к акции «Безопасное детство».
Цель мероприятия — профилактика детского травматизма в быту и на улице, предупреждение родителей о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении ребенка в помещении с открытым окном.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с волонтерами посетили места пребывания родителей, имеющих малолетних детей — детские игровые площадки и городские зоны отдыха. В ходе проведения профилактической акции участники напомнили родителям и детям о правилах безопасности в быту и на улице, рассказали о том, какую опасность могут представлять для детей открытые окна, напомнили о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра даже на небольшой промежуток времени.
Участники акции призвали родителей быть бдительными и вручили им тематические листовки с рекомендациями.
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