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Новый детский сад откроется во Фрунзенском районе в день знаний
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Новый детский сад откроется во Фрунзенском районе в день знаний 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Во Фрунзенском районе Петербурга 1 сентября откроется детский сад № 62 на 170 мест.
Учреждение по адресу: пр. Славы, д. 52, корп. 4, рассчитано на 9 групп детей в возрасте от полутора до 7 лет.
В детском саду размещены групповые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, галокамера, помещения для индивидуальной и групповой работы специалистов. Имеется комплекс медицинских кабинетов.
Садик полностью укомплектован мебелью, литературой, пособиями и игрушками, компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием.
На территории детсада размещены спортивная площадка и 9 прогулочных площадок с освещением и игровым оборудованием.
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