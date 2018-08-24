Новый детский сад откроется во Фрунзенском районе в день знаний

Во Фрунзенском районе Петербурга 1 сентября откроется детский сад № 62 на 170 мест.

Учреждение по адресу: пр. Славы, д. 52, корп. 4, рассчитано на 9 групп детей в возрасте от полутора до 7 лет.

В детском саду размещены групповые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, бассейн, галокамера, помещения для индивидуальной и групповой работы специалистов. Имеется комплекс медицинских кабинетов.

Садик полностью укомплектован мебелью, литературой, пособиями и игрушками, компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием.

На территории детсада размещены спортивная площадка и 9 прогулочных площадок с освещением и игровым оборудованием.