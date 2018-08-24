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В детском лагере «Зелёные дубки» в Башкортостане закончилась смена под шефством полицейских
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В детском лагере «Зелёные дубки» в Башкортостане закончилась смена под шефством полицейских 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках совместного соглашения между Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан, Министерством образования республики и Администрацией городского округа город Кумертау, в Мелеузовском районе состоялась республиканская профильная смена «Код безопасных каникул. Регион 102» для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел.
Незабываемую неделю в окружении чистой природы и должного внимания полицейских смогли провести дети со всей республики в детском оздоровительном лагере «Зелёные дубки». В профильную смену попали более 60 детей в возрасте с 7 до 14 лет, которым больше всех необходимо особое внимание и забота, а иногда и отдельные наставления от стражей порядка. Многие из них уже попробовали переступить черту закона и находятся на учете у полицейских.
На целую неделю сотрудники полиции по делам несовершеннолетних отделов полиции Мелезовского района и городов Стерлитамак, Салават, Кумертау превратились из серьезных полицейских в активных воспитателей и добрых товарищей. За время нахождения в лагере дети осознали, что полицейские также расстраиваются, когда подростки совершают что-то плохое или причиняют боль своим сверстникам. И составляя очередной протокол за плохое поведение, стражи порядка лишь пытаются их предостеречь от повторных правонарушений и противоправных деяний.
Каждый день ребят состоял из насыщенной программы и неожиданных гостей. Проведать юных воспитанников лагеря и показать свои умения приезжали сотрудники дорожно-патрульной службы, полицейские — кинологи со служебными собаками, а также подразделения специального назначения «Гром». Тесно пообщавшись с полицейскими, дети смогли понять, что за тяжелой ношей погон находятся обычные люди, которые готовы поддержать и помочь в любую минуту.
Проведать ребят также приехал Общественный совет при МВД республики, представители МВД Башкортостана, а также руководство отдела полиции Мелеузовского района. Общественники воочию смогли убедиться в каких условиях провели смену дети и какую работу вели с ними воспитатели-полицейские. Члены Общественного совета пожелали дальнейшей плодотворной работы сотрудникам полиции с детьми, когда они уже вернуться в привычную среду.
На закрытие лагеря Культурный центр МВД Башкортостана подготовил творческий концерт с участием духового оркестра и артистов ведомства. В новый учебный год дети придут с новыми впечатлениями от проведенного отдыха и яркими воспоминаниями от встречи с полицейскими. Ведь стражи порядка теперь для них стали самыми близкими людьми, к которым можно обратиться за помощью и советом.
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