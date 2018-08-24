В День открытых дверей гости «Севастопольца» пообщаются с педагогами и руководителями всех секций и студий

1 и 3 сентября во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» пройдут Дни открытых дверей, в ходе которых гости мероприятия смогут познакомиться с педагогами и руководителями всех работающих здесь спортивных и творческих объединений.

Также в эти дни можно будет записать детей в понравившиеся секции и студии, выбор которых во дворце творчества самый широкий. В «Севастопольце» можно позаниматься английским языком, научиться петь, попробовать себя в актерском мастерстве, а также посещать занятия по ушу, бальным танцам и многое, многое другое.