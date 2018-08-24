В Калининградской области впервые организовали лагерь для детей с синдромом Дауна 

Об этом «Клопс» рассказали руководители родительского сообщества «Под одним солнцем» Светлана Перцева и Мария Лерман в пятницу, 24 августа.
Лагерь прошёл на базе центра помощи детям «Наш дом».
"За это лето успели провести две смены, мы очень надеемся на продолжение", — отметила Лерман. Всего в сообществе «Под одним солнцем» состоит 70 семей, в лагере отдохнули 15 из них. Педагоги организовали специальную программу, в том числе занятия арт-терапией.
"Синдром Дауна — это генетическое заболевание. По нему мы санаторное лечение получить не можем, — уточнила Мария Лерман. — Приходится действовать сложными обходными путями. В итоге наше родительское сообщество решило обратиться к властям региона. Министр соцполитики Калининградской области Анжелика Майстер сказала, что есть возможность организовать лагерь для таких детей".
Позднее калининградцы вновь подняли этот вопрос на инклюзивном празднике «Другой пляж», проходившем в Янтарном в начале августа. Через два дня им предложили лагерь в Зеленоградске.
"Другой пляж" — третий этап проекта «Страна других», который проходит при поддержке радио "Комсомольская правда — Калининград" и «Клопс». В мероприятии участвовали 75 особенных детей — подопечных восьми фондов и организаций — и их родители, а также обычные дети.