В Твери прошла благотворительная акция «Школьный подарок»

В преддверии нового учебного года администрация города Твери провела традиционную благотворительную акцию «Школьный подарок». 24 августа на праздничный концерт во Дворец творчества детей и молодёжи пришли более 300 детей из малообеспеченных семей, в том числе 90 будущих первоклассников.

В рамках акции школьникам вручили наборы канцелярских принадлежностей, а первоклассникам — их первые школьные ранцы с канцелярскими наборами и сладкими подарками.

Всего в этом году в рамках акции планируется предоставить адресную социальную помощь более 1400 детям из семей, нуждающихся в социальной поддержке и состоящих на учёте в городском управлении социальной политики. Для школьников приобретены канцелярские наборы, рюкзаки, спортивная одежда и обувь на общую сумму более 730 тысяч рублей, сообщает Отдел информации и аналитики администрации города Твери.