Жителям Щукино предлагают обменять цветы на воздушные шары

Благотворительный фонд помощи многодетным семьям и семьям с детьми инвалидами «Семейный очаг» проведет акцию «Шары вместо цветов».

— Суть заключается в том, что нужно прийти в наш офис в течение 2 сентября, пожертвовать средства, которые вы рассчитывали потратить на букет для торжественной «линейки», и получить взамен воздушный шар, который ребенок возьмет с собой 3 сентября. Таким образом, мы надеемся собрать средства на помощь нашим подопечным девочкам и мальчикам, имеющим инвалидность и тяжелые пороки развития, — рассказали в пресс-службе благотворительного фонда.

Воздушные шары можно получить по адресу: ул. Авиационная, д. 59.

Первая такая акция среди школ СЗАО прошла 1 сентября 2017 года. Она помогла фонду собрать 47 000 рублей. Все средства были направлены на помощь в реабилитации детей-инвалидов. (мо)