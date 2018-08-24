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Спасатели рассказали детям в летних лагерях Подмосковья о едином номере спасения «112»
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Спасатели рассказали детям в летних лагерях Подмосковья о едином номере спасения «112» 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Спасатели и пожарные проводят обучающие мероприятия в детских лагерях Подмосковья, чтобы познакомить детей с принципом работы службы «112», за летний период специалисты провели уже более 1,1 тысячи мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«На территории Подмосковья проходит масштабная работа по популяризации единого номера спасения «112». Большое внимание в этом направлении уделяется детской аудитории. За летний период специалисты провели более 1,1 тысячи мероприятий в детских лагерях, разъясняя правила обращения в систему «112» и рассказывая о ее возможностях», — сказал Пестов.
В ходе профилактических уроков спасатели рассказывают детям о правилах безопасности, грамотных действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и о едином номере вызова экстренных служб «112». Детей учат, в каких ситуациях нужно звонить по этому номеру, что именно сообщать оператору, а также предупреждают о недопустимости хулиганских звонков.
Количество необоснованных звонков в 2018 году сократилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря, в том числе, и этой работе.
Занятия проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и государственного казенного учреждения «Мособлпожспас». Для привлечения интереса детей к подобным учебным занятиям спасатели и пожарные проводят их в формате тематических викторин, конкурсов и практических тренировок по эвакуации. Также специалисты рассказывают о безопасном поведении на воде, что особенно актуально в купальный сезон.
«На сегодняшний день уже порядка 85% от общего количества вызовов экстренных оперативных служб поступает в систему «112» Московской области, остальные 15% — на номера «01», «02». «03», «04», которые продолжают функционировать», — подчеркнул Пестов.
Он также добавил, что обращаться за помощью оперативных служб через «единое окно» значительно удобнее, к тому же система «112» имеет ряд дополнительных функций и преимуществ — прием вызовов по СМС, мобильное приложение, возможность общения с оператором через Skype и передачи информации о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.
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