Горожан пригласили поучаствовать в акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!»

Москвичей пригласили присоединиться к общегородской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» в Красносельском районе. Мероприятие стартовало 23 августа.

В рамках акции горожане смогут сдать вещи для школьников как в помещении Центра поддержи семьи и детства «Красносельский» по адресу: Скорняжный переулок, дом 4, так и в передвижном пункте на улице Верхняя Красносельская, дом 3А.

— Принимается одежда, обувь, канцелярские товары для ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Еще вещи соберут для детей с ограниченными возможностями здоровья, — поделилась информацией директор по социальной работе Центра Елена Трифонова

Отметим, что акция завершится 31 августа.