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Горожан пригласили поучаствовать в акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
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Горожан пригласили поучаствовать в акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 10 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Москвичей пригласили присоединиться к общегородской акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» в Красносельском районе. Мероприятие стартовало 23 августа.
В рамках акции горожане смогут сдать вещи для школьников как в помещении Центра поддержи семьи и детства «Красносельский» по адресу: Скорняжный переулок, дом 4, так и в передвижном пункте на улице Верхняя Красносельская, дом 3А.
— Принимается одежда, обувь, канцелярские товары для ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Еще вещи соберут для детей с ограниченными возможностями здоровья, — поделилась информацией директор по социальной работе Центра Елена Трифонова.
Отметим, что акция завершится 31 августа.
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