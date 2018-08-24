В Северной Осетии появятся три детсада, способные выдержать землетрясения

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. / ТАСС /. Три детских сада по федеральной программе повышения сейсмической устойчивости зданий и сооружений появятся в Северной Осетии в сентябре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.

"Открытие новых детских садов позволит снять проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях в Правобережном и Ирафском районах. Объекты возводились по федеральной программе повышения сейсмической устойчивости зданий и сооружений. В начале сентября они будут готовы к торжественному принятию детей", — говорится в сообщении.

Два детсада будут построены в городе Беслан и один — в селении Советское. Каждый рассчитан на 120 мест. Дошкольные учреждения строились по типовому проекту с учетом предъявляемых к дошкольным учреждениям требований. На прилегающих к ним территориях разместились беседки для малышей, прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки. Общая сумма средств, направленных на один новый детский сад, составила порядка 114 млн рублей.

В настоящее время очередь в детские сады насчитывает более 1,5 тыс. детей от трех до семи лет.