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Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Нагатино-Садовниках
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Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Нагатино-Садовниках 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 9 часов назад
Фото: Нагатино-Садовники
Второй фестиваль финансовой грамотности пройдет в школе № 1375 района Нагатино-Садовники в день финансиста, 8 сентября.
Как отмечают на официальном ресурсе фестиваля, для жителей мегаполиса развивать финансовую культуру — это не прихоть, а условие, которое диктует время.
Деловые игры, обучающие занятия для детей и взрослых, ответы на каверзные вопросы про деньги и налоги — все это и многое другое включили организаторы в программу фестиваля финансовой грамотности.
Особо отмечается, что своеобразный курс разработан и для дошколят, и для ребят постарше, и для их родителей, и для бабушек и дедушек. « Программы рассчитаны на семейное посещение, учитывают все возрастные категории и будут проходить в форме лекций и консультаций — для взрослых, и в различных игровых формах — для детей и подростков», — сообщают на фестивальном ресурсе.
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