Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Нагатино-Садовниках

Второй фестиваль финансовой грамотности пройдет в школе № 1375 района Нагатино-Садовники в день финансиста, 8 сентября.

Как отмечают на официальном ресурсе фестиваля, для жителей мегаполиса развивать финансовую культуру — это не прихоть, а условие, которое диктует время.

Деловые игры, обучающие занятия для детей и взрослых, ответы на каверзные вопросы про деньги и налоги — все это и многое другое включили организаторы в программу фестиваля финансовой грамотности.

Особо отмечается, что своеобразный курс разработан и для дошколят, и для ребят постарше, и для их родителей, и для бабушек и дедушек. « Программы рассчитаны на семейное посещение, учитывают все возрастные категории и будут проходить в форме лекций и консультаций — для взрослых, и в различных игровых формах — для детей и подростков», — сообщают на фестивальном ресурсе.