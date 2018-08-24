Игровую программу для детей проведут в библиотеке имени Аркадия Гайдара

Сотрудники Центральной городской библиотеки имени Аркадия Гайдара 26 августа проведут игровую развлекательную программу для детей «Где невозможное возможно».

Мероприятие посвятят изучению искусства кино.

— Мы поговорим с детьми про отечественных режиссеров и сценаристов, писавших и снимавших произведения для юных зрителей и читателей. Ребята узнают об истории российского кинематографа и посмотрят отрывки из фильмов-сказок. А еще для гостей мероприятия мы проведем викторину и шуточную игру, по ходу которых все смогут почувствовать себя частью съемочной группы, — рассказала менеджер по связям с общественностью библиотеки Наталья Антоничева.

Она добавила, что программа начнется в 12:00.