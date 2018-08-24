День открытых дверей пройдет 1 сентября в библиотеке на шоссе Энтузиастов

В следующую субботу, 1 сентября, в библиотеке № 119 района Лефортово проведут день открытых дверей. Информацией об этом поделилась заведующая учреждением Светлана Глухова.

— На мероприятии мы расскажем нашим гостям об увлекательных занятиях, которые будут открыты в новом сезоне. Кружки рассчитаны на детей дошкольного и школьного возраста, а также их родителей. У нас начинается активная запись в группы — присоединиться могут все желающие! — пригласила Глухова.

День открытых дверей состоится в молодежной библиотеке «Точка роста» по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 24/43. Начало в 14.00. (еп)