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День открытых дверей пройдет 1 сентября в библиотеке на шоссе Энтузиастов
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День открытых дверей пройдет 1 сентября в библиотеке на шоссе Энтузиастов 

Управа района Лефортово 9 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
В следующую субботу, 1 сентября, в библиотеке № 119 района Лефортово проведут день открытых дверей. Информацией об этом поделилась заведующая учреждением Светлана Глухова.
— На мероприятии мы расскажем нашим гостям об увлекательных занятиях, которые будут открыты в новом сезоне. Кружки рассчитаны на детей дошкольного и школьного возраста, а также их родителей. У нас начинается активная запись в группы — присоединиться могут все желающие! — пригласила Глухова.
День открытых дверей состоится в молодежной библиотеке «Точка роста» по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 24/43. Начало в 14.00. (еп)
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