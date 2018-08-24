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В Саратовской области — бум токсикомании
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В Саратовской области — бум токсикомании 

Новости Саратова 8 часов назад
Фото: Новости Саратова
Жители города Балаково сообщают об увеличении числа токсикоманов среди подростков.
Нюхающие токсичные препараты тинейджеры замечены в разных районах города. На опубликованном в соцсетях фото дети держат емкость с непонятным химическим веществом, после вдыхания паров которого становятся неадекватными.
Таким образом молодежь ловит кайф и галлюцинации. Родителей призывают следить за своими детьми, которые в любой момент могут навредить своему здоровью или стать наркозависимыми.
Фото: «Балаково и балаковцы» ВК
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