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Дети из малоимущих семей во Владикавказе получили материальную помощь ко Дню знаний
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Дети из малоимущих семей во Владикавказе получили материальную помощь ко Дню знаний 

ТАСС 7 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Владикавказа выделили 600 млн рублей детям из малоимущих семей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации местного самоуправления города (АМС).
"Сердечно поздравляю вас с началом важного этапа в жизни ваших детей! Учебный год начался с приятного события и хочется верить, что этот учебный год станет хорошим стартом школьной жизни. Удачи и благополучия вашим семьям!", — сказал глава АМС Борис Албегов, вручая подарки с денежной помощью первоклассникам.
Список претендентов на материальную помощь предоставлен комплексным центром социального обслуживания населения. Ее получили 150 первоклассников.
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