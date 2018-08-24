Дети из малоимущих семей во Владикавказе получили материальную помощь ко Дню знаний 

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Владикавказа выделили 600 млн рублей детям из малоимущих семей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации местного самоуправления города (АМС).
"Сердечно поздравляю вас с началом важного этапа в жизни ваших детей! Учебный год начался с приятного события и хочется верить, что этот учебный год станет хорошим стартом школьной жизни. Удачи и благополучия вашим семьям!", — сказал глава АМС Борис Албегов, вручая подарки с денежной помощью первоклассникам.
Список претендентов на материальную помощь предоставлен комплексным центром социального обслуживания населения. Ее получили 150 первоклассников.