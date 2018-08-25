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Ребенок сломал позвоночник после падения с аттракциона в Хабаровске
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Ребенок сломал позвоночник после падения с аттракциона в Хабаровске 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Десятилетняя девочка упала с аттракциона в Хабаровске. У ребенка обнаружили компрессионный перелом позвоночника. Владелица аттракциона предстанет перед судом. Об этом сообщил портал «Губерния» со ссылкой на прокуратуру Центрального района столицы края.
41-летняя предпринимательница организовала игровую зону «МЧС» в развлекательном комплексе «Мануфактория» 20 мая прошлого года. Десятилетняя девочка попыталась там спуститься по металлическому шесту минимум с трехметровой высоты и упала. Ребенок получил перелом позвоночника.
Выяснилось, что страховки на аттракционе не было. Внизу не положили специальное покрытие, которое могло бы смягчить удар при падении и исключить травмы детей. Это нарушает требования государственных стандартов.
Предпринимательницу обвинили в оказании небезопасных услуг и причинении здоровью ребенка тяжкого вреда. Ее приговорили к трем годам условного заключения и двум годам испытательного срока. При этом с нее взыскали 550 тысяч рублей — сумму причиненного вреда.
Решение не вступило в силу.
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