Ребенок сломал позвоночник после падения с аттракциона в Хабаровске

Десятилетняя девочка упала с аттракциона в Хабаровске. У ребенка обнаружили компрессионный перелом позвоночника. Владелица аттракциона предстанет перед судом. Об этом сообщил портал «Губерния» со ссылкой на прокуратуру Центрального района столицы края.

41-летняя предпринимательница организовала игровую зону « МЧС » в развлекательном комплексе «Мануфактория» 20 мая прошлого года. Десятилетняя девочка попыталась там спуститься по металлическому шесту минимум с трехметровой высоты и упала. Ребенок получил перелом позвоночника.

Выяснилось, что страховки на аттракционе не было. Внизу не положили специальное покрытие, которое могло бы смягчить удар при падении и исключить травмы детей. Это нарушает требования государственных стандартов.

Предпринимательницу обвинили в оказании небезопасных услуг и причинении здоровью ребенка тяжкого вреда. Ее приговорили к трем годам условного заключения и двум годам испытательного срока. При этом с нее взыскали 550 тысяч рублей — сумму причиненного вреда.

Решение не вступило в силу.