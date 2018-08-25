31 Московская международная книжная выставка-ярмарка на ВДНХ

С 5 по 9 сентября на ВДНХ в 75 павильоне пройдет очередная книжная выставка-ярмарка, которая откроет книжный сезон в Москве.

В этом году основной темой выставки станет «Детская литература», поэтому детская программа очень большая. Здесь на 11 страницах размещена информация о детских мастер-классах и литературных встречах. Чтобы увидеть программу, нужно отсортировать список по ключевым словам «детская литература». Для детей приготовлены бесплатные спектакли, мастер-классы по лепке из пластилина, интерактивные лекции (например, лекция «Динозавры и их потомки» пройдет 6 сентября с 19.00 до 20.00). Вход для детей до 17 лет свободный.

На ярмарке можно будет купить книги, словари, методические разработки, аудиокниги и многое другое.

Режим работы выставки для посетителей:

5 сентября: с 13 до 20 часов 6-8 сентября: с 10 до 20 часов 9 сентября: с 10 до 17 часов