Ещё
Ремонт крыши начался в детском саду № 245 в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Ремонт крыши начался в детском саду № 245 в Ижевске 

Izhlife 3 часа назад
Фото: Izhlife
Об этом сообщает пресс-служба городской Администрации.
По итогам проведения процедуры торгов муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад 245 на ул. Молодежной 20 августа 2018 года заключен контракт на капитальный ремонт кровли. Подрядчик по выполнению работ — ООО ИнтерСтройГрупп. Срок окончания работ по контракту — 31 октября 2018 года, говорится в сообщении.
Напомним, что проблема с крышей в этом садике вскрылась еще в апреле 2017 года. Тогда местный Роспотребнадзор закрыл 6 групп в здании детского сада из-за протекающей крыши. 6,15 миллионов рублей на ремонт выдели из бюджета сразу, но выбрать подрядчика не удалось.
Отметим, что на время ремонта 91 ребенка распределят в другие садики: МБДОУ 14, 226, 227, 239, 253, 258 и 260.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Деньги выделили, а делать некому: в детском саду 245 в Ижевске больше года не могут починить крышу
Учителям Удмуртии начнут доплачивать за подготовку и проведение ЕГЭ
Izhlife: последние новости
Писатель Евгений ЧеширКо посетит книжный фестиваль в Ижевске 12-летнего мальчика ищут в Удмуртии Симфонический оркестр даст концерт под открытым небом в Ижевске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»7
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»28
Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение15
Съёмки, закончившиеся смертями6
Мультики, которые Disney никому не покажет
Видео
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение