Ремонт крыши начался в детском саду № 245 в Ижевске

Об этом сообщает пресс-служба городской Администрации.

По итогам проведения процедуры торгов муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад 245 на ул. Молодежной 20 августа 2018 года заключен контракт на капитальный ремонт кровли. Подрядчик по выполнению работ — ООО ИнтерСтройГрупп. Срок окончания работ по контракту — 31 октября 2018 года, говорится в сообщении.

Напомним, что проблема с крышей в этом садике вскрылась еще в апреле 2017 года. Тогда местный Роспотребнадзор закрыл 6 групп в здании детского сада из-за протекающей крыши. 6,15 миллионов рублей на ремонт выдели из бюджета сразу, но выбрать подрядчика не удалось.

Отметим, что на время ремонта 91 ребенка распределят в другие садики: МБДОУ 14, 226, 227, 239, 253, 258 и 260.

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