Лекция по истории архитектуры для детей «Москва древняя»

Первое занятие цикла расскажет детям о самой древней истории города. Участники занятия посмотрят на сохранившиеся памятники и на рисунки построек, что навсегда исчезли. Изучат древние палаты и оборонительные сооружения, узнают, что создали итальянцы в Москве в XV веке и посмотрят на материалы, из которых тогда всё строилось. В конце занятия детей ждёт творческое архитектурное задание.

Преподаватель: Марина Коровкина, искусствовед, сотрудник Биологического музея им. К. А. Тимирязева. Ведёт авторские курсы по творческому развитию для детей.