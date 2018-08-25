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Лекция по истории архитектуры для детей «Москва древняя»
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Лекция по истории архитектуры для детей «Москва древняя» 

CHIPS journal 6 часов назад
Фото: CHIPS journal
Первое занятие цикла расскажет детям о самой древней истории города. Участники занятия посмотрят на сохранившиеся памятники и на рисунки построек, что навсегда исчезли. Изучат древние палаты и оборонительные сооружения, узнают, что создали итальянцы в Москве в XV веке и посмотрят на материалы, из которых тогда всё строилось. В конце занятия детей ждёт творческое архитектурное задание.
Преподаватель: Марина Коровкина, искусствовед, сотрудник Биологического музея им. К. А. Тимирязева. Ведёт авторские курсы по творческому развитию для детей.
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