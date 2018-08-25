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В омском детском саду объяснили наличие забора с колючей проволокой
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В омском детском саду объяснили наличие забора с колючей проволокой 

Аист на крыше 6 часов назад
Фото: Аист на крыше
Администрация омского детского сада подтвердила наличие высокого забора с колючей проволокой вокруг учреждения. Работники садика объяснили сооружение защитой от жителей района, передаёт РИА «Новости».
Ранее в Интернете появилась информация о нетипично «укреплённом» детском учреждении. На фото, опубликованном в социальных сетях, видно, что детскую площадку с песочницей окружает металлическое ограждение, более напоминающее тюрьму.
В дошкольном учреждении заявили, что им пришлось соорудить стену, дабы поддерживать чистоту и порядок на территории садика. В администрации пожаловались на подростков из соседнего общежития, которые постоянно устраивали встречи и вечеринки на детской площадке.
Фото: © Fotolia/ fatmanphotouk
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