В омском детском саду объяснили наличие забора с колючей проволокой

Администрация омского детского сада подтвердила наличие высокого забора с колючей проволокой вокруг учреждения. Работники садика объяснили сооружение защитой от жителей района, передаёт РИА «Новости»

Ранее в Интернете появилась информация о нетипично «укреплённом» детском учреждении. На фото, опубликованном в социальных сетях, видно, что детскую площадку с песочницей окружает металлическое ограждение, более напоминающее тюрьму.

В дошкольном учреждении заявили, что им пришлось соорудить стену, дабы поддерживать чистоту и порядок на территории садика. В администрации пожаловались на подростков из соседнего общежития, которые постоянно устраивали встречи и вечеринки на детской площадке.

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