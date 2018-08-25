В список по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот Псковской области добавлены 18 человек

Заседание жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошло 23 августа. Как сообщает пресс-служба управление социальной защиты населения администрации Псковской области, решением комиссии в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями включены 18 человек, 12 человек исключены в связи с предоставлением жилого помещения. Напомним, в 2018 году сотрудники администрации области предложили проработать вопрос, чтобы дети-сироты Псковской области, которые имеют право на жильё, могли самостоятельно выбирать муниципалитет для проживания. Возможные изменения продиктованы проблемами с проведением конкурсных процедур. «Потребность в жилье для детей-сирот в городе Пскове высокая (в Пскове в 2017 году было предусмотрено приобретение 64 квартир), приобрести жильё непосредственно в городе Пскове в ходе электронных торгов оказалось весьма проблематично. Так по результатам 110 аукционов, проведенных администрацией Пскова в 2017 году, было заключено всего 30 муниципальных контрактов на приобретение квартир для детей-сирот», — отмечается в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Псковской области в 2017 году. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».