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Детям в Московском регионе напомнят правила поведения на железной дороге перед Днем знаний
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Детям в Московском регионе напомнят правила поведения на железной дороге перед Днем знаний 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На Московской железной дороге (МЖД) с 27 августа по 27 сентября будет проходить акция «Безопасная железная дорога», в рамках которой проведут рейды и расскажут детям об основных правилах поведения на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Мероприятие организовано специально перед началом нового учебного года, когда дети выходят с длительных летних каникул. Главная цель — напомнить подрастающему поколению, а также взрослым правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности будущим первоклассникам и тем, кто по пути в школу пересекает железную дорогу.
Также с началом учебного года в школах стартуют открытые уроки, на которых специалисты столичной магистрали расскажут детям об основных правилах поведения на железной дороге, покажут специальные ролики и раздадут памятки для закрепления полученных знаний. Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям, расположенным в непосредственной близости от объектов транспорта.
Московская железная дорога обращается к педагогам школ и родителям с предложением подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы. Напомнить им о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, в том числе, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, при этом не слушать музыку в наушниках, не отвлекаться на гаджеты и снимать капюшон, что нельзя подходить к объектам, находящимся под напряжением.
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