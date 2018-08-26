Московская детская железная дорога в воскресенье закроет сезон

В воскресенье завершится 81-й сезон Московской детской железной дороги, у гостей будет возможность прокатиться на последних в этом году рейсах и посмотреть праздничный концерт, который юные железнодорожники подготовили собственными силами, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Закрытие летнего сезона в подмосковном поселке Кратово начнется с обычной трудовой смены: в 10:00, 11:00 и 12:00 ребята проведут составы с пассажирами. Среди тех, кто приглашен на мероприятие, — выпускники МДЖД, ставшие железнодорожниками. На торжественной линейке наградят отличников и спустят флаг. Затем начнется концерт, на котором выступят сами воспитанники детской железной дороги с творческими номерами», — говорится в сообщении.

На МДЖД летом практику прошли более 500 юных железнодорожников. Из 80 выпускников этого года 10 человек стали студентами профильного железнодорожного вуза — Российского университета транспорта (МИИТ).

За летний сезон было проведено около 580 поездов, в которых совершили путешествие более 60 тысяч пассажиров, среди них школьники, отдыхающие на детских базах, в летних оздоровительных лагерях и в санаториях Раменского района, воспитанники детских садов. В выходные дни МДЖД пользуется популярностью среди туристов, приезжающих сюда из Москвы и городов Подмосковья.

Малая Московская дорога в Кратове была открыта в 1937 году. Это одна из старейших детских дорог на постсоветском пространстве. Протяженность путей МДЖД составляет почти 5 километров, ширина колеи — 750 миллиметров. Учебный год на детской дороге состоит из нескольких этапов: зимой ребята изучают теорию, весной сдают экзамены, а летом проходят производственную практику.