Половина школьников Подмосковья имеет проблемы со зрением

Только близорукостью в регионе страдает более 100 тыс. детей. Об этом рассказали областные медики. По их словам, неправильное и слишком долгое и частое использование компьютеров и различных гаджетов является главной причиной роста заболеваемости детей. Безопасное время просмотра экранов гаджетов для ребенка в возрасте от года до трех лет составляет 10 минут в день. Для более взрослых детей — до 30–60 минут, с учетом 15-минутных перерывов. Любые нагрузки на близком расстоянии могут привести к отклонениям. Ежегодно около 45 тыс. россиян впервые становятся инвалидами из-за нарушения зрения. Среди инвалидов по зрению 22% приходятся на молодежь.