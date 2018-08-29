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В Подмосковье планируют внедрить институт наставничества для школьников
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В Подмосковье планируют внедрить институт наставничества для школьников 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эксперимент по внедрению института наставничества для школьников планируют в Московской области, сообщили РИА Новости в Главном управлении социальных коммуникаций (ГУСК) Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Ирину Плещеву.
"Подростки, согласно недавнему исследованию, не намерены делиться проблемами с родителями или учителями. Ребята готовы больше взаимодействовать с людьми, близкими им по возрасту", — цитирует пресс-служба Плещеву.
Именно поэтому, отметили в ведомстве, наставничество будет полезно для детей. Оно может стать одной из ступеней роста для волонтеров.
По данным ГУСК, Плещева в среду в ходе пресс-конференции обратила внимание на то, что в рамках движения «Юнармия» уже функционирует институт наставничества. «Ребята через личные истории лучше формируют приоритеты», — подчеркнула она.
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