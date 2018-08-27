В ГИБДД рассказали о лихачествах «золотой молодежи»

Не все представители «золотой молодежи» позволяют себе хамство за рулем, а «отдельных экземпляров», кто лихачит, должны воспитывать родители, заявил замначальника ГИБДД генерал-майор полиции Владимир Кузин

«Не всю «золотую молодежь» нужно приравнивать к одному. Есть маргинальная часть населения, которая позволяет себя вести неадекватно на дорогах. Да, есть отдельные экземпляры, которые вообще плюют на какие-то нормы закона. Для этого принимаются меры, которые предусмотрены законодательством. Я считаю, что в данной ситуации должно происходить воспитание, то есть таких людей надо воспитывать с детства», — передает ТАСС слова Кузина.

Как именно можно решить проблему с «отдельными экземплярами», если их уже не воспитали дома, генерал не уточнил. Кузин рассказал также, что в ГИБДД намерены рассмотреть возможность ужесточения наказания за повторное управление в нетрезвом виде.

«Не так давно введена норма ответственности за повторное управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний день есть предложения, которые будут рассмотрены, по ужесточению этой ответственности. То есть все действия, которые связаны с управлением автомобиля в состоянии опьянения должны пресекаться», — сказал Кузин.

При этом он отметил улучшение ситуации спьянством на дороге.

«Мы прекрасно помним состояние дел, когда 25% всех аварий происходили в состоянии опьянения. На сегодняшний день эта цифра менее 10%», — заключил замглавы ГИБДД. Напомним, 20 июля адвокаты стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловали решение суда, признавшего законным отказ ГИБДД выдать ей водительское удостоверение.

Ранее Багдасарян уже несколько раз попадалась ГИБДД на езде по Москве без водительских прав.