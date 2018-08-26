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1 сентября в Ставрополе пройдёт «АнтиЁлка» для детей и подростков
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1 сентября в Ставрополе пройдёт «АнтиЁлка» для детей и подростков 

АиФ Ставрополье 45 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Необычная акция «АнтиЁлка» пройдёт в первый день нового учебного года в Парке Победы Ставрополя с 12.00 до 18.00, сообщили в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для участников акции подготовят викторины, конкурсы, призы — всё будет почти по-новогоднему. Даже Дед Мороз, который станет специальным гостем мероприятия.
Среди подарков будут сувениры с номером телефона доверия 8-800-2000-122. Для того, чтобы рассказать о своей проблеме и получить поддержку, не надо даже называть своё имя — всё строго конфеденциально. Сама акция будет проходить под девизом «Дед Мороз доверяет!».
Для участников праздника организуют фотозоны, где можно будет сделать интересные фотографии на память. Профессиональные психологи бесплатно проконсультируют всех, кому это необходимо.
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