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В НИИ здравоохранения объяснили, почему в России нет детских форм лекарств
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В НИИ здравоохранения объяснили, почему в России нет детских форм лекарств 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН рассказал, что потребность в детских формах лекарств существует во всем мире.
Отсутствие детских лекарственных форм многих препаратов — это проблема проблем для всемирной фармакологии. В России она усугубляется еще и тем, что даже существующие педиатрические формы фармацевтические компании не спешат завозить и регистрировать. Такую оценку дал в беседе с НСН директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов.
На минувшей неделе к главе Минздрава Веронике Скворцовой обратились родители детей, которым для лечения необходимо принимать диазепам в микроклизмах. Препарат относится к группе транквилизаторов и внесен в Список III психотропных веществ, оборот которых ограничен в России. К тому же выпуск препарата в форме микроклизм в стране не сертифицирован.
«Если Московский эндокринный завод получит поручение от Минздрава на производство специальных препаратов, полагаю, что через год-два они появятся в аптеках. Это хоть какая-то надежда для семей, где есть дети с заболеваниями, при которых необходимы наркотические препараты в тех или иных формах», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что все детские формы — микроклизмы, буккальные пленки, трансдермальные системы, — хорошо известны российским производителям, освоены и могут быть внедрены в практику. Действующие вещества в этих формах также широко применяются в мировой фармакологии.
«Просто этим процессом нужно управлять. Именно отсутствие системного взгляда и стало причиной того, что в России таких форм до сих пор нет. Я думаю, что теперь Минздрав и Минпромторг не только ускорят производство детских форм диазепама в микроклизмах, а выработают системные решения по вопросу обеспечение детей лекарственными препаратами», — уверен Мелик-Гусейнов.
Согласно исследованию, проведенному два года назад, неудовлетворенная потребность в педиатрических лекарственных формах в России составляла порядка 60%.
«То есть 60% детей не имеют лекарств для лечения своих заболеваний. Врачи выкручиваются, рассчитывают детские дозы от взрослых препаратов, говорят родителям, на сколько частей ломать стандартную таблетку, но это неправильно. Раньше ситуацию спасали производственные аптеки, которые могли произвести лекарство по рецепту для конкретного человека или ребенка. Но сегодня таких аптек практически не осталось. А те, что еще существуют, готовят в лучшем случае растворы, а о твердых формах речи не идет вообще», — отметил эксперт.
По его мнению, решать проблему необходимо не только в контексте диазепама, тут необходим комплексный подход.
«Это может стать конкурентным преимуществом России и на мировой арене, потому что проблема нехватки детских лекарств существует во всем мире», — заключил Давид Мелик-Гусейнов.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что в скором времени производство диазепама в неинвазивной форме будет запущено на базе аптек. По ее словам, уже сегодня лицензию на работу с наркотическими и сильнодействующими препаратами и производственные отделы имеют 206 аптечных учреждений.
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