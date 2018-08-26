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В Тамбовской области пьющая мать забыла забрать детей из лагеря
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В Тамбовской области пьющая мать забыла забрать детей из лагеря 

АиФ 12 минут назад
Фото: АиФ
В Тамбовской область 30-летнюю мать двоих детей лишат родительских прав, сообщили в прокуратуре Никифоровского района.
11 и 9-летние дети были в оздоровительном лагере, а когда смена закончилась, их мать просто забыла их забрать. Подростков пришлось поместить приют.
Эта семья давно состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что женщина и ее сожитель часто выпивают и устраивают пьяные драки на глазах у детей. В лагерь ребята попали только благодаря соцработникам.
После инцидента в детском лагере прокурор направил в суд заявление о лишении женщины родительских прав и взыскании с нее алиментов.
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