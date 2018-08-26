В Тамбовской области пьющая мать забыла забрать детей из лагеря

В Тамбовской область 30-летнюю мать двоих детей лишат родительских прав, сообщили в прокуратуре Никифоровского района.

11 и 9-летние дети были в оздоровительном лагере, а когда смена закончилась, их мать просто забыла их забрать. Подростков пришлось поместить приют.

Эта семья давно состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что женщина и ее сожитель часто выпивают и устраивают пьяные драки на глазах у детей. В лагерь ребята попали только благодаря соцработникам.

После инцидента в детском лагере прокурор направил в суд заявление о лишении женщины родительских прав и взыскании с нее алиментов.