Ещё
Фестиваль «Супер Дети» может стать визитной карточкой Ставрополя
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Фестиваль «Супер Дети» может стать визитной карточкой Ставрополя 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фестиваль-выставка «Супер Дети» пройдёт в Парке Победы Ставрополя 8 сентября, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Торгово-промышленной палаты СК.
Жителям и гостям краевого центра свою продукцию представят производители детской мебели, одежды, обуви, игрушек. По данным организаторов, на площадках фестиваля будут представлены центры дополнительного образования, развивающие школы, в том числе языковые, спортивные секции, театральные и танцевальные студии, частные детсады, медклиники, психологические центры, агентства по организации праздников, фотостудии, развлекательные центры, кафе и т.д.
Фестиваль-выставка будет работать с 11.00 до 18.00. Силами творческих коллективов будет организован концерт.
Организаторы надеются, что «Супер Дети» станут визитной карточкой Ставрополя, главным выставочным мероприятием системы детского допобразования, детских товаров и развивающих услуг.
АиФ Ставрополье: последние новости
Ставропольским детям бесплатно покажут мультики в музее 1 сентября в Ставрополе пройдёт «АнтиЁлка» для детей и подростков Ярмарка для родителей пройдёт в парке Победы Ставрополя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Съёмки, закончившиеся смертями7
Мультики, которые Disney никому не покажет
Три фильма Бёртона, который должен посмотреть каждый2
Тест: угадайте роли Маргариты Тереховой21
Видео
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
02:18
Вышел трейлер нового сезона «Человека в высоком замке»
ТВ
03:08
Актер из «Игры престолов» снялся в рекламе KFC‍
ТВ
07:11
Российский пианист победил на «Евровидении»
Концерты
04:24
Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса
Концерты
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
04:55
Худшие фантастические фильмы
Кино
10:05
Тёмные теории о смертях диснеевских героев
Кино
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
09:06
Эти фильмы взорвут кинотеатры осенью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение