Фестиваль «Супер Дети» может стать визитной карточкой Ставрополя

Фестиваль-выставка «Супер Дети» пройдёт в Парке Победы Ставрополя 8 сентября, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Торгово-промышленной палаты СК.

Жителям и гостям краевого центра свою продукцию представят производители детской мебели, одежды, обуви, игрушек. По данным организаторов, на площадках фестиваля будут представлены центры дополнительного образования, развивающие школы, в том числе языковые, спортивные секции, театральные и танцевальные студии, частные детсады, медклиники, психологические центры, агентства по организации праздников, фотостудии, развлекательные центры, кафе и т.д.

Фестиваль-выставка будет работать с 11.00 до 18.00. Силами творческих коллективов будет организован концерт.

Организаторы надеются, что «Супер Дети» станут визитной карточкой Ставрополя, главным выставочным мероприятием системы детского допобразования, детских товаров и развивающих услуг.