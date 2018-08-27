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В Шанхае открылся интерактивный детский центр «Медицинский институт мечты»
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В Шанхае открылся интерактивный детский центр «Медицинский институт мечты» 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)
Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)
Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)
Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)
Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)
Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)
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