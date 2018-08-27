В Шанхае открылся интерактивный детский центр «Медицинский институт мечты»

Шанхай, 26 августа / Синьхуа / — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)

Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)

Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)

Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)

Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)

Шанхай, 26 августа /Синьхуа/ — Интерактивный детский центр медицины «Медицинский институт мечты», построенный совместно детской больницей Фуданьского университета и одной из компаний-операторов Шанхайского метро, открылся сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Дети могут посещать центр бесплатно. (Синьхуа/Лю Ин)