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Минтруд нашел решение проблемы очередей в детские сады
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Минтруд нашел решение проблемы очередей в детские сады 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Частные детские сады и специально обученные няни могут стать решением проблемы очередей в детские сады. Минтруд предложил в рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин» к концу 2024 года обучить на профессиональных нянь 150 тысяч женщин и создать около девяти тысяч домашних детсадов. Об этом сообщили «Известия».
Ведомство предполагает, что подготовка специалистов в течение пяти лет потребует от федерального и регионального бюджетов более 11 млрд рублей, но эти вложения окупятся, так как позволят женщинам с детьми быстрее выходить на работу и пополнять семейный бюджет.
Услуги нянь для нуждающихся семей, по проекту Минтруда за подписью министра Максима Топилина, будут бесплатными.
Проект министерства предлагает ежегодно обучать 30 тысяч нянь и почти девяти тысячам женщин выдавать гранты на создание детских садов домашнего типа. Гранты будут покрывать затраты, в том числе на оборудование помещений и оформление документов.
Общая сумма грантов до конца 2024 года из федерального бюджета может составить 5,8 млрд рублей, из регионального — 2,5 млрд рублей.
В министерстве надеются, что данное предложение позволит увеличить долю работающих женщин с детьми дошкольного возраста с нынешних 65,8% до 68,5% к 2024 году.
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