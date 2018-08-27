Минтруд нашел решение проблемы очередей в детские сады

Частные детские сады и специально обученные няни могут стать решением проблемы очередей в детские сады. Минтруд предложил в рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин» к концу 2024 года обучить на профессиональных нянь 150 тысяч женщин и создать около девяти тысяч домашних детсадов. Об этом сообщили «Известия».

Ведомство предполагает, что подготовка специалистов в течение пяти лет потребует от федерального и регионального бюджетов более 11 млрд рублей, но эти вложения окупятся, так как позволят женщинам с детьми быстрее выходить на работу и пополнять семейный бюджет.

Услуги нянь для нуждающихся семей, по проекту Минтруда за подписью министра Максима Топилина , будут бесплатными.

Проект министерства предлагает ежегодно обучать 30 тысяч нянь и почти девяти тысячам женщин выдавать гранты на создание детских садов домашнего типа. Гранты будут покрывать затраты, в том числе на оборудование помещений и оформление документов.

Общая сумма грантов до конца 2024 года из федерального бюджета может составить 5,8 млрд рублей, из регионального — 2,5 млрд рублей.

В министерстве надеются, что данное предложение позволит увеличить долю работающих женщин с детьми дошкольного возраста с нынешних 65,8% до 68,5% к 2024 году.