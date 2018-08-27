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Минтруд подготовил план по ликвидации очередей в ясли
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Минтруд подготовил план по ликвидации очередей в ясли 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Минтруд подготовил план, который поможет ликвидировать очереди в ясли. Об этом пишет газета «Известия».
Как стало известно, министерство предлагает к концу 2024 года создать почти 9 тыс. домашних дошкольных групп и обучить 150 тыс. нянь.
"Будет создано не менее 255 тыс. мест в яслях для детей до трех лет, еще 5 тыс. мест появится в рамках государственно-частного партнерства и поддержки частных образовательных учреждений", — сообщает издание.
На указанные меры, а также на подготовку специалистов за пять лет потратят более 11 млрд руб.
Отмечается, что услуги нянь нуждающиеся семьи смогут получить бесплатно.
Ранее сообщалось, что Минтруд обсуждает вопрос сертификации нянь.
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