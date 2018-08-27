Следственный комитет выяснил обстоятельства смерти 14-летней девочки в центре Москвы

Задержанный подозреваемый употреблял вместе с погибшей запрещенные вещества, от которых девочке стало плохо.

Следственный комитет (СК) РФ продолжает расследование уголовного дела об убийстве 14-летней девочки в центре столицы. Подозреваемый задержан, над ним проводятся следственные действия.

По данным следствия, мужчина и погибшая девочка вместе употребляли запрещенные вещества на съемной квартире. Через некоторое время девочка почувствовала себя плохо, и подозреваемый направился в аптеку за лекарствами. Вернувшись, он обнаружил девочку без сознания.

Подозреваемый испугался последствий и вынес потерпевшую на улицу и оставил около подъезда. Мужчина вызвал «скорую помощь» и вернулся в квартиру.

Камера наблюдения сняла, как 44-летний москвич выносит тело подростка из подъезда.

Сегодня утром у дома по улице Подвойского в столице было обнаружено тело 14-летней девочки без видимых телесных повреждений. По данным следствия, ночью она находилась в одной из квартир этого дома с 44-летним мужчиной. Проверяется его возможная причастность к смерти ребёнка pic.twitter.com/UF3jEyvmk3

— Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 августа 2018 г.

На данный момент в квартире задержанного провели обыски, следствие изъяло все необходимые вещественные доказательства. Следователи не исключают, что между подозреваемым и убитой был сексуальный контакт. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой станет известна точная причина смерти подростка.

Напомним, что 26 августа недалеко от жилого дома на улице Подвойского было обнаружено тело 14-летней девочки, телесных повреждений на нем не было. Выяснилось, что ночью с 25 на 26 августа погибшая находилась в квартире дома с мужчиной 1974-года рождения.

По предварительным данным, девочка скончалась от асфиксии. Сейчас следователи допрашивают родственников, знакомых, соседей и возможных очевидцев случившегося. Следователи также проверят условия жизни потерпевшей в семье, сообщает пресс-служба СК РФ по городу Москве.