Задержанного по делу о гибели 14-летней москвички обвинили в развратных действиях и половой связи с ней

Следствие предъявило москвичку, задержанному ранее по делу о смерти 14-летней девочки, обвинение в половом сношении с ней и развратных действиях. Об этом сообщается в официальном Tamtam-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«Мужчина обвиняется в половом сношении и развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В рамках расследования уголовного дела по факту смерти девочки установлено, что в ночь с 25 на 26 августа после употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, она вступила с ним в половой контакт. Ранее обвиняемый также неоднократно совершал с ней развратные действия. Обстоятельств, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не установлено», — говорится в сообщении.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Утром 26 августа вблизи жилого дома на ул. Подвойского было обнаружено тело девочки 2003 г. рождения без видимых телесных повреждений. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ночь на 26 августа девочка находилась в одной из квартир дома с мужчиной 1974 г. рождения. Вместе они принимали наркотики, а через непродолжительное время девочке стало плохо. Затем мужчина отлучился в аптеку за лекарствами, но вернувшись назад, обнаружил, что девочка уже умерла. Фигурант дела вызвал «скорую помощь», вынес потерпевшую на улицу и вернулся в дом. Вскоре на место происшествия приехали полицейские, которые пришли в квартиру к мужчине — там, а также по месту его жительства были проведены обыски.

Как сообщал Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, предварительной причиной смерти несовершеннолетней является асфиксия неясного происхождения. Сотрудники полиции задержали и доставили по подозрению в совершении убийства Владислава Каньшина, который вместе с девочкой распивал спиртные напитки. Во время обысков из квартиры изъяли более 20 отпечатков пальцев, кожаный ремень, комплект женского белья, четыре флакона геля-лубриканта, бутылку виски, два рюкзака с личными вещами, наволочку, две подушки, пододеяльник со следами крови, четыре веревки, бесцветную жидкость из стакана, осколки стекла, сотовый телефон и шприц с иглой.