Ещё
Задержанного по делу о гибели 14-летней москвички обвинили в развратных действиях и половой связи с ней
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Задержанного по делу о гибели 14-летней москвички обвинили в развратных действиях и половой связи с ней 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Следствие предъявило москвичку, задержанному ранее по делу о смерти 14-летней девочки, обвинение в половом сношении с ней и развратных действиях. Об этом сообщается в официальном Tamtam-канале Следственного комитета (СК) РФ.
«Мужчина обвиняется в половом сношении и развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В рамках расследования уголовного дела по факту смерти девочки установлено, что в ночь с 25 на 26 августа после употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, она вступила с ним в половой контакт. Ранее обвиняемый также неоднократно совершал с ней развратные действия. Обстоятельств, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не установлено», — говорится в сообщении.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.
Утром 26 августа вблизи жилого дома на ул. Подвойского было обнаружено тело девочки 2003 г. рождения без видимых телесных повреждений. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ночь на 26 августа девочка находилась в одной из квартир дома с мужчиной 1974 г. рождения. Вместе они принимали наркотики, а через непродолжительное время девочке стало плохо. Затем мужчина отлучился в аптеку за лекарствами, но вернувшись назад, обнаружил, что девочка уже умерла. Фигурант дела вызвал «скорую помощь», вынес потерпевшую на улицу и вернулся в дом. Вскоре на место происшествия приехали полицейские, которые пришли в квартиру к мужчине — там, а также по месту его жительства были проведены обыски.
Как сообщал Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, предварительной причиной смерти несовершеннолетней является асфиксия неясного происхождения. Сотрудники полиции задержали и доставили по подозрению в совершении убийства Владислава Каньшина, который вместе с девочкой распивал спиртные напитки. Во время обысков из квартиры изъяли более 20 отпечатков пальцев, кожаный ремень, комплект женского белья, четыре флакона геля-лубриканта, бутылку виски, два рюкзака с личными вещами, наволочку, две подушки, пододеяльник со следами крови, четыре веревки, бесцветную жидкость из стакана, осколки стекла, сотовый телефон и шприц с иглой.
Агентство «Москва»: последние новости
В Госдуме поддержали идею о ликвидации очередей в ясли за счет обучения нянь и создания семейных детсадов Врачи Филатовской больницы реконструировали ребенку большой палец на руке Партпроект «Единой России» запустил акцию по выявлению опасных для детей участков дорог по пути в школу
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Cцены для взрослых в советском кино29
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки6
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Что стало с актёрами из фильма «Брат»
Видео
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
02:59
Как Борис Клюев стал «предателем-шпионом»
Кино
05:25
Танцы в кино, превратившиеся в кошмары
Кино
05:51
Постеры к фильмам, взбесившие фанатов
Кино
03:18
Как выглядит звезда сериала «Королек — птичка певчая»
ТВ
10:09
Неловкие фейлы в прямом эфире
ТВ
02:47
Страшные сцены из детских мультиков
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение