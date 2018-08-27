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Почти 700 тыс. жителей Удмуртии планируется привить от гриппа осенью
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Почти 700 тыс. жителей Удмуртии планируется привить от гриппа осенью 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Перед началом эпидсезона в Удмуртии планируется привить от гриппа 45% населения. Прививки поставят 680 тыс. жителям, включая 250 тыс. детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Первая партия вакцины поступит до конца августа.
За прошедший эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели более 397 тыс. человек. Диагноз грипп был поставлен 963 заболевшим.
Подъем заболеваемости отмечался в марте и апреле 2018 года.
В период эпидсезона временно закрывались школы №10 и №46, а также 509 классов в школе №297 и 745 групп в детском саду №592.
Специалисты напоминают, что вакцина является самой эффективной мерой профилактики гриппа. Она обеспечивает защиту от тех видов вируса, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.
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