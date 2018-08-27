Власти решат проблему нехватки мест в детсадах

Министерство труда и социальной защиты разработало план по ликвидации очередей в детские сады. Решить проблему предлагается за счет обучения нянь и создания семейных дошкольных учреждений.

Согласно рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин», с которой ознакомилась газета «Известия» , через шесть лет в России специальное образование получат 150 тысяч нянь, а также будет создано не менее девяти тысяч домашних детских садов. На эти целы из федерального и регионального бюджетов будет выделено 11 миллиардов рублей.

Предполагается, что нуждающиеся семьи смогут получить услуги нянь бесплатно.

По мнению экспертов, благодаря принятым мерам доля работающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста, вырастет до 68,5% к 2024 году с нынешних 65,8%.