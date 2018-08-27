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В Костроме названы самые опасные детские площадки
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В Костроме названы самые опасные детские площадки 

Kostroma.Today 25 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме обнаружились страшные качели, ужасные горки и опасные карусели, узнал KOSTROMA.TODAY. Родители боятся за детей.
Как сообщает газета «АиФ», прогулки под родными окнами становятся опаснее год от года. Жуткие аттракционы нашлись в Заволжском районе Костромы.
Заросли вблизи детской площадки и брошенные автомобили беспокоят родителей из дома №57 на улице Магистральной.
«Территория, на которой гуляют дети, оказалась в окружении незаконно припаркованных машин, ограждения нет. Сама детская площадка — проходная зона для жителей окрестных домов. Каждая прогулка для ребятни может закончиться трагедией», — пожаловалась корреспонденту «АиФ» жительница дома.
И таких проблемных адресов в округе немало. На улице Магистральной, дом №37 у детской качели выломаны дощечки в качелях. На той же улице, но у дома под № 41а, ребятишки вынуждены довольствоваться каруселькой, у которой не хватает кресла. Вместо него торчит железяка. Здесь же пугающая ржавая горка, заросшая чепыжами. Близко детей к ней родители не подпускают — опасаются за их жизнь и здоровье.
Страшно гулять детям и на улице Суслова на улице №16. Здесь крошится кирпичная стена у песочницы, а рядом торчат остовы от старой скамейки. Но особенно пугают мамочек качели, а вернее то, что от них осталось — болтающиеся железки, между которыми когда-то было сиденье.
В благоустройстве нуждаются более 2 тысяч костромских дворов.
В нормальное состояние до 2022 года планируют привести 258 дворовых территорий.
В этом году перемены к лучшему произойдут в 45 дворах Костромы.
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