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Информация о попытках похищения детей в Павловском районе опровергнута
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Информация о попытках похищения детей в Павловском районе опровергнута 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Региональное следственное управление СК России не подтвердило информацию о попытках похищения детей в Павловском районе Нижегородской области.
Ранее СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях сообщили о попытках похищения двух мальчиков и девочки в населенном пункте Ясенцы. Якобы водитель «Лады Калины» пытался заманить детей в свой автомобиль. Однако дети испугались незнакомца и убежали от него.
Следователи проверили эту информацию. Сообщается, что факт попытки похищения детей не зафиксирован.
Между тем продолжаются поиски девятилетней Маши Люлиной, которая пропала во время прогулки в Богородске днем 20 августа. В Кстовском районе ищут 13-летнюю Машу Ложкареву, которая 1 августа ушла кататься на велосипеде и не вернулась домой.
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