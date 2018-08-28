Информация о попытках похищения детей в Павловском районе опровергнута

Региональное следственное управление СК России не подтвердило информацию о попытках похищения детей в Павловском районе Нижегородской области.

Ранее СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях сообщили о попытках похищения двух мальчиков и девочки в населенном пункте Ясенцы. Якобы водитель «Лады Калины» пытался заманить детей в свой автомобиль. Однако дети испугались незнакомца и убежали от него.

Следователи проверили эту информацию. Сообщается, что факт попытки похищения детей не зафиксирован.

Между тем продолжаются поиски девятилетней Маши Люлиной, которая пропала во время прогулки в Богородске днем 20 августа. В Кстовском районе ищут 13-летнюю Машу Ложкареву, которая 1 августа ушла кататься на велосипеде и не вернулась домой.