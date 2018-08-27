Троих детей пытались похитить в Павловском районе, — соцсети

Троих детей пытались похитить в поселке Ясенцы Павловского района Нижегородской области. Об этом сообщалось в социальных сетях 26 августа, в воскресенье.

Как утверждают авторы сообщения, было совершено две попытки похищения. Похититель, приехавший на автомобиле «Лада Калина» пытался заманить детей в автомобиль котёнком. Двое мальчиков возрасте 9-10 лет, испугавшись, убежали в магазин, а 11-летняя девочка убежала домой.

Как предполагает автор сообщения, возможно, попытки похищения связаны с пропажей двух девочек, случившейся в Нижегородской области несколькими днями ранее.

Редакция Newsroom24 направила запрос в ГУ МВД России по Нижегородской области с просьбой прокомментировать информацию. о попытке похищения детей.

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