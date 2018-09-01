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Пешеход погиб под колесами пассажирского автобуса в Барнауле
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Пешеход погиб под колесами пассажирского автобуса в Барнауле 

АиФ — Алтай + ещё 17 33 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Пешеход погиб под колесами пассажирского автобуса в Барнауле в субботу, 1 сентября, сообщает портал Вести22.
По данным издания, ДТП произошло около шести часов утра. Автобус, курсирующий по маршруту №121, наехал на мужчину в районе улицы Новосибирская, недалеко от остановки «Санаторий Энергетик». Пострадавший скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Как отмечает СМИ, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Издание Аltapress.ru уточняет, что автобус только выехал из гаража, пассажиров в салоне не было, водитель также не пострадал.
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