Пешеход погиб под колесами пассажирского автобуса в Барнауле

Пешеход погиб под колесами пассажирского автобуса в Барнауле в субботу, 1 сентября, сообщает портал Вести22.

По данным издания, ДТП произошло около шести часов утра. Автобус, курсирующий по маршруту №121, наехал на мужчину в районе улицы Новосибирская, недалеко от остановки «Санаторий Энергетик». Пострадавший скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция. Как отмечает СМИ, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Издание Аltapress.ru уточняет, что автобус только выехал из гаража, пассажиров в салоне не было, водитель также не пострадал.