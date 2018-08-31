В день выборов в Барнауле запустят 27 бесплатных автобусов

Барнаульцы из отдаленных микрорайонов смогут добраться до избирательного участка на автобусе совершенно бесплатно. В день выборов губернатора, 9 сентября, на маршруты выйдут 27 дополнительных автобусов.

На каждом будут размещены таблички с номером избирательного участка. В Ленинском районе их будет девять, восемь — в Центральном, по четыре — в Индустриальном и Железнодорожном районах. Оставшиеся два будут работать в Октябрьском районе.

На бесплатном автобусе можно будет доехать не только до избирательного участка, но и обратно.