Власти рассказали, как пройдет голосование за детские сады в Барнауле

Горожане смогут сами решить, какому детскому саду в Барнауле достанутся дополнительные средства на ремонт. Голосование проведут в день выборов губернатора Алтайского края — 9 сентября.

По словам председателя городского комитета по образованию Натальи Полосиной, на избирательных участках поставят специальные урны, а горожане получат дополнительный бюллетень. В листе для голосования будут указаны детские сады, которые нуждаются в материальной помощи. Горожанину необходимо будет выбрать учреждение и поставить напротив него галочку.

После голоса будет подсчитаны, а окончательные итоги озвучит муниципальная комиссия.

Как отмечают специалисты, количество набранных голосов влияет на сумму материальной помощи. В каждом районе будет отобрано по три детских сада, которым выделят от 200 до 500 тысяч рублей.

Дополнительные средства будут потрачены на благоустройство и оснащение детских садов. В частности, на покупку литературы, компьютеров, благоустройство детских площадок и т.д.