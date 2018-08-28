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Власти рассказали, как пройдет голосование за детские сады в Барнауле
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Власти рассказали, как пройдет голосование за детские сады в Барнауле 

АиФ — Алтай 52 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Горожане смогут сами решить, какому детскому саду в Барнауле достанутся дополнительные средства на ремонт. Голосование проведут в день выборов губернатора Алтайского края — 9 сентября.
По словам председателя городского комитета по образованию Натальи Полосиной, на избирательных участках поставят специальные урны, а горожане получат дополнительный бюллетень. В листе для голосования будут указаны детские сады, которые нуждаются в материальной помощи. Горожанину необходимо будет выбрать учреждение и поставить напротив него галочку.
После голоса будет подсчитаны, а окончательные итоги озвучит муниципальная комиссия.
Как отмечают специалисты, количество набранных голосов влияет на сумму материальной помощи. В каждом районе будет отобрано по три детских сада, которым выделят от 200 до 500 тысяч рублей.
Дополнительные средства будут потрачены на благоустройство и оснащение детских садов. В частности, на покупку литературы, компьютеров, благоустройство детских площадок и т.д.
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