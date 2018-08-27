На поддержку ульяновских бизнесменов направят миллиард рублей

В 2019 году на поддержку бизнеса в Ульяновской области направят не менее миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов . Как сообщает пресс-служба правительства региона, 12% малого и среднего бизнеса в области задействованы именно в промышленном производстве, в этом году на поддержку предпринимателей направили 600 милионов рублей.

Информационная и финансовая поддежка, а также поддежка экспорта осуществляется на базе Корорации развития промышленности и предпринимательства. Экспорт увеличился на 9,1%, составив более 151,8 млн долларов США. В планах правительства — создать Единый центрр развития торговли Ульяновской области.