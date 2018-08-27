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На поддержку ульяновских бизнесменов направят миллиард рублей
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На поддержку ульяновских бизнесменов направят миллиард рублей 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В 2019 году на поддержку бизнеса в Ульяновской области направят не менее миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 12% малого и среднего бизнеса в области задействованы именно в промышленном производстве, в этом году на поддержку предпринимателей направили 600 милионов рублей.
Информационная и финансовая поддежка, а также поддежка экспорта осуществляется на базе Корорации развития промышленности и предпринимательства. Экспорт увеличился на 9,1%, составив более 151,8 млн долларов США. В планах правительства — создать Единый центрр развития торговли Ульяновской области.
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