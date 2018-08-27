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«Русский хром 1915» одарил будущих первоклассников
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«Русский хром 1915» одарил будущих первоклассников 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В преддверии нового учебного года в заводоуправлении АО «Русский хром 1915» прошло традиционное праздничное собрание. Руководство первоуральского предприятия поздравило сотрудников и их детей-первоклассников с Днем знаний. Будущим школьникам подарили яркие канцелярские наборы и сертификаты в магазин на покупку необходимых для занятий принадлежностей, передает "Уралинформбюро".
"Этой традиции уже много лет. Мы все знаем, как возрастают траты в семьях первоклассников. Поэтому предприятие из года в год материально помогает сотрудникам, чьи дети поступают в первый класс. Кроме того, на АО «Русский хром» действуют и другие формы поддержки сотрудников-родителей. Например, предприятие возмещает 50% затрат работников на содержание детей в муниципальных и частных детских садах, образовательных центрах, группах с дневным пребыванием", — отметил исполнительный директор АО «Русский хром 1915» Андрей Климанский.
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