В Оренбурге проходит лагерная смена с участниками телешоу «Танцы»

С 14 по 27 августа на базе Оренбургского областного оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь» проходит первая региональная профильная образовательная смена «Академия танцев», куда в качестве преподавателей приглашены победители и финалисты телепроекта «Танцы» на ТНТ.

Ежедневно 150 участников танцевальной смены посещают различные мастер-классы, слушают лекции и знакомятся с именитыми танцорами со всех уголков страны. За первую неделю смену лагерь уже успели посетить Адам, Алиса Доценко, Ильшат Шабаев, Даян, Александр Могелев и Даша Ролик . С юными оренбуржцами также занимались о местные профессиональные танцоры.

Кроме мастер-классов по направлениям современной хореографии для детей на базе лагеря организован туристический городок, арбалетно-лучный тир, лазертаг, скалодром. Юных танцоров обучают актерскому мастерству, развитию сценической речи и поведению на сцене. Актеры Оренбургского государственного драматического театра имени М. Горького помогают участникам смены раскрыть в себе актерский потенциал с помощью тренингов и упражнений.

«Когда мне предложили курировать танцевальную смену, то я понял, что не имею права отказать. Для меня, как для оренбуржца очень важно, чтобы каждый талантливый ребенок имел возможность развиваться, учиться у лучших мастеров своего дела», — рассказал хэдлайнер смены, победитель шоу первого сезона «Танцы» Ильшат Шабаев.

Ильшат заявил, что не бывает не талантливых людей, главное с детства заметить потенциал ребенка и поддерживать желание танцевать, ребенок со временем интуитивно поймет, какое направление ему больше по душе

«Главное — это то, что весь лагерь двигается в одном ритме! Дети, вожатые, преподаватели — мы все говорим на одном языке, языке танца. Ребята очень трудолюбивые, они питают нас энергией, а поэтому эта смена самая энергичная на моем опыте. Доставляет удовольствие, что каждый участник дарит свой опыт, что каждый пытается внести лепту в нашу смену», — подчеркнул вожатый Андрей Чеканин.

Каждые два дня свои все восемь команд представляют танцевальные номера на отчетных концертах. Особенностью танцевальной смены стало то, что она проходит в режиме онлайн.

Обучению современной хореографией с начала смены посвящено уже более 60 часов. 27 августа на главной сцене «Академии танцев» состоится итоговый отчетный концерт, в котором сможет принять участие каждый воспитанник «Академии танцев».