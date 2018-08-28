В Оренбурге прошло закрытие танцевальной смены «Академия танцев»

26 августа в Оренбургском областном оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» состоялась торжественное закрытие региональной профильной образовательной смены «Академия танцев».

В течение двух недель участники танцевальной смены ежедневно ходили на мастер-классе с финалистами телепроекта «Танцы». За 14 дней школьники подготовили танцевальные номера в стилях локинг, электро, афро, вог, контепм, хип-хоп, денсхолл и джаз-фанк, лучшие из которых вошли в итоговый отчетный концерт.

«Вся смена прошла в удивительно домашней атмосфере. Для лагеря — это очень важно! По итогу мы выделили лучших танцоров и подарили три путевки на аналогичную смену, которая пройдет на следующий год. Надеемся, что каждый из родителей сделал вывод, что отправил сюда детей не зря», — рассказала руководитель образовательной программы Ольга Лепехина.

«Я оренбуржец, и я действительно этим горжусь! «Академия танцев» для Оренбурга — действительно значимое событие. Я сделал все возможное, чтобы проект состоялся. Я рад видеть счастливые лица детей и их родителей. Хореографы гордятся своими учениками, своими любимыми детьми, им получилось передать свой опыт, который они копили годами», — отметил победитель первого сезона шоу «Танцы», хедлайнер «Академии танцев» Ильшат Шабаев.