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Ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарствами после прокурорской проверки
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Ребенка-инвалида обеспечили необходимыми лекарствами после прокурорской проверки 

Вологда.рф 29 минут назад
Фото: Вологда.рф
Обеспечить ребёнка инвалида лекарствами обязали аптекарей Бабаева. Нарушение закона выявила прокуратура.
Как сообщает областное ведомство, рецепт на лечение мальчика выписали врачи центральной районной больницы. По закону, выдать его должны были бесплатно в уполномоченной аптеке государственного предприятия Вологодской области. Однако там матери ребёнка отказали в лекарствах, пояснив, что их нет в наличии.
Согласно закону, на закупку таких лекарств выделяются федеральные средства и необходимые препараты всегда должны быть в наличии. Сотрудники прокуратуры в адрес директора аптеки вынесли представление об устранении нарушения. В итоге ребенок получил необходимые препараты. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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